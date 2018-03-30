FFP raporları tanzim edildi – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    FFP raporları tanzim edildi

    FFP raporları tanzim edildi

    ’nın kulüp finansal kontrol birimine bağlı müfettişlerin, sarı-kırmızılı takımı da kapsayan raporlarının tanzim işleminin tamamlandığı bildirildi.

    'nın kulüp finansal kontrol birimine bağlı müfettişlerin, sarı-kırmızılı takımı da kapsayan raporlarının tanzim işleminin tamamlandığı bildirildi. komitesinin, ve takip altındaki diğer kulüplerin durumunu bugünden itibaren görüşmeye başlayacağı öğrenildi. İnceleme sonrasında cezai yaptırım için yargıya sevk edilecek takımlar belli olacak.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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