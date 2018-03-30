Divanı kim yönetecek? – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Divanı kim yönetecek?

    Divanı kim yönetecek?

    Yarınki mali genel kurulda divan başkanlığı için iki isim yarışacak.

    Yarınki mali genel kurulda divan başkanlığı için iki isim yarışacak. Başkan 'in adayı Metin Aslan. Eski başkan Özbek ise Asena Yılmazkaya Dinçbaylı'yı destekliyor. Üyeler oylarıyla divan başkanını belirleyecek. Mali kongreyi kimin yöneteceği, 'borç' tartışması nedeniyle önemli.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:39
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