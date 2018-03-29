Gomis'ten başkan Cengiz'e: "Güveninizi boşa çıkarmayacağız" – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    'ten başkan Cengiz'e: "Güveninizi boşa çıkarmayacağız"

    Gomis'ten başkan Cengiz'e: "Güveninizi boşa çıkarmayacağız"

    Stadyumu'nda bulunan Aslantepe GSStore'da düzenlenen imza gününün ardından Bafetimbi , Başkanı 'i makamında ziyaret etti.

    Stadyumu'nda bulunan Aslantepe GSStore'da düzenlenen imza gününün ardından Bafetimbi , Başkanı 'i makamında ziyaret etti.

    Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette başkan Cengiz, Gomis'e imza günü nedeniyle teşekkür ederek "Bizimle birlikte olduğun için çok mutluyuz. İmza günündeki ilgiyi gördüm, inanılmazdı. Artık 8 maçımız kaldı, sahada sonuna kadar savaşıp şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum ve sizlere güveniyorum" dedi.

    Bafetimbi Gomis ise başkan Cengiz'e teşekkür etti ve "Bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Ben de Galatasaray forması giymekten ve sizin gibi değerli insanlar ile birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
    Buluşmanın sonunda başkan Mustafa Cengiz, Gomis ve ailesine arasında Galatasaray'ın tarihini de anlatan kitabın da yer aldığı çeşitli hediyeler takdim etti.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:51
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