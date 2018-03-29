Gomis'ten başkan Cengiz'e: "Güveninizi boşa çıkarmayacağız"
Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Aslantepe GSStore'da düzenlenen imza gününün ardından Bafetimbi Gomis, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti.
Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Aslantepe GSStore'da düzenlenen imza gününün ardından Bafetimbi Gomis, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti.
Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette başkan Cengiz, Gomis'e imza günü nedeniyle teşekkür ederek "Bizimle birlikte olduğun için çok mutluyuz. İmza günündeki ilgiyi gördüm, inanılmazdı. Artık 8 maçımız kaldı, sahada sonuna kadar savaşıp şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum ve sizlere güveniyorum" dedi.
Bafetimbi Gomis ise başkan Cengiz'e teşekkür etti ve "Bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Ben de Galatasaray forması giymekten ve sizin gibi değerli insanlar ile birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Buluşmanın sonunda başkan Mustafa Cengiz, Gomis ve ailesine arasında Galatasaray'ın tarihini de anlatan kitabın da yer aldığı çeşitli hediyeler takdim etti.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:51
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Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
Gomis'ten başkan Cengiz'e: "Güveninizi boşa çıkarmayacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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