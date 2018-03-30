G.Saray’da planladım – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    G.Saray’da planladım

    G.Saray’da planladım

    'ın efsane oyuncularından , Viitorul takımını kurma aşamasını anlattı.

    'ın efsane oyuncularından , Viitorul takımını kurma aşamasını anlattı. Galatasaray forması giyerken takım kurma fikrini oluşturduğunu belirten Rumen hoca, "8 yıl önce akademiyi ilk açtığımda yeni Hagi'ler keşfedeceğim demiştim. Akademi açma fikri futbolu bırakmadan 3 yıl önce aklıma geldi. Galatasaray'daki son 3 yılımda stratejimi inşa ettim" sözlerini kullandı.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:29
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