Artık çalışılmayacak – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Artık çalışılmayacak

    Artık çalışılmayacak

    'ın menajeri 'tan sonra ünlü menajer da 'a dava açtı. Bu hamle sonrası başkan menajerler konusunda flaş bir karar aldı

    Başkan , 'nın finansal fair play incelemesini fırsat bilerek kulübü mahkemeye veren menajerlerle artık çalışmama kararı aldı... Ceylan Çalışkan, , Haluk Canatar ve gibi menajerlerle oyuncu transferi konusunda bundan sonra hiçbir şekilde görüşülmeyecek.

    BULUT DA DAVA AÇTI
    'ın menajeri 'tan sonra ünlü menajer da 'a dava açtı. Bulut'un Sofiane Feghouli, Belhanda ve Bruma'nın Leipzig'e transferlerinden ötürü kulüpten 2 milyon euro'ya yakın alacağı olduğu belirtiliyor. Başkan , "'da kimsenin parası kalmaz. Bu kulüp kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz" demişti.

    KENDİNİZİ KULLANDIRMAYIN!
    Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuları yetkisiz menajerler konusunda uyardı. Özellikle yabancı futbolculara, sözleşmeleri olmadığı halde kendilerinin temsilcisiymiş gibi davranan Türk menajerlerle bağlarını koparmaları istendi. 'Bu kişilerden uzak durun' denildi.

    RODRİGUES'İ AYARTIYORLAR
    Oyunculara yapılan uyarının arkasında Garry Rodrigues'in aklını karıştıran menajerler yatıyor. Son dönemde Avrupa'dan teklifler alan Hollandalı oyuncuya bazı Türk menajerlerin, "Takımın en az kazananlarındansın. Maaşını yükseltebilirim. 'e gidebilirsin" diyerek kafasını çelmeye çalıştığı bildirildi.

    100 MİLYON TARAFTARI DIŞARIDA BIRAKMAYIN
    Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray dev bir buzdağıdır. 100 milyon sempatizanı olan bir kulüptür" demişti. Cengiz'in bu sözleriyle 'ya, "Böyle bir takımı Avrupa'nın dışında bırakmayın" mesajı yolladığı ifade edildi. Yönetim, 'men' cezası beklemiyor.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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