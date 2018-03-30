Artık çalışılmayacak
Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak'tan sonra ünlü menajer Ahmet Bulut da Galatasaray'a dava açtı. Bu hamle sonrası başkan Mustafa Cengiz menajerler konusunda flaş bir karar aldı
Başkan Mustafa Cengiz, UEFA'nın finansal fair play incelemesini fırsat bilerek kulübü mahkemeye veren menajerlerle artık çalışmama kararı aldı... Ceylan Çalışkan, Batur Altıparmak, Haluk Canatar ve Ahmet Bulut gibi menajerlerle oyuncu transferi konusunda bundan sonra hiçbir şekilde görüşülmeyecek.
BULUT DA DAVA AÇTI
Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak'tan sonra ünlü menajer Ahmet Bulut da Galatasaray'a dava açtı. Bulut'un Sofiane Feghouli, Belhanda ve Bruma'nın Leipzig'e transferlerinden ötürü kulüpten 2 milyon euro'ya yakın alacağı olduğu belirtiliyor. Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Bu kulüp kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz" demişti.
KENDİNİZİ KULLANDIRMAYIN!
Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuları yetkisiz menajerler konusunda uyardı. Özellikle yabancı futbolculara, sözleşmeleri olmadığı halde kendilerinin temsilcisiymiş gibi davranan Türk menajerlerle bağlarını koparmaları istendi. 'Bu kişilerden uzak durun' denildi.
RODRİGUES'İ AYARTIYORLAR
Oyunculara yapılan uyarının arkasında Garry Rodrigues'in aklını karıştıran menajerler yatıyor. Son dönemde Avrupa'dan teklifler alan Hollandalı oyuncuya bazı Türk menajerlerin, "Takımın en az kazananlarındansın. Maaşını yükseltebilirim. Premier Lig'e gidebilirsin" diyerek kafasını çelmeye çalıştığı bildirildi.
100 MİLYON TARAFTARI DIŞARIDA BIRAKMAYIN
Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray dev bir buzdağıdır. 100 milyon sempatizanı olan bir kulüptür" demişti. Cengiz'in bu sözleriyle UEFA'ya, "Böyle bir takımı Avrupa'nın dışında bırakmayın" mesajı yolladığı ifade edildi. Yönetim, 'men' cezası beklemiyor.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:01
-
Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
-
Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
-
Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
Artık çalışılmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.