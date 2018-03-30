Üstünel’in acı günü
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Gündüz Üstünel, son yolcuğuna uğurlandı.
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Gündüz Üstünel, son yolcuğuna uğurlandı. Oldukça üzgün olan Üstünel'i bu acı gününde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler Ozan Böke, Burak Elmas, eski başkanlardan Adnan Polat, akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:30
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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