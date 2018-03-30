Üstünel’in acı günü – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Üstünel’in acı günü

    Üstünel’in acı günü

    'ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Gündüz Üstünel, son yolcuğuna uğurlandı.

    'ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Gündüz Üstünel, son yolcuğuna uğurlandı. Oldukça üzgün olan Üstünel'i bu acı gününde Galatasaray Başkanı , yöneticiler Ozan Böke, Burak Elmas, eski başkanlardan , akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.


    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:30
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