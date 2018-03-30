Üstünel’in acı günü

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Gündüz Üstünel, son yolcuğuna uğurlandı. Oldukça üzgün olan Üstünel'i bu acı gününde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler Ozan Böke, Burak Elmas, eski başkanlardan Adnan Polat, akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.



