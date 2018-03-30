Bizi Tudor gönderdi – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Bizi gönderdi

    Bizi Tudor gönderdi

    'a olan de , 'le takımdan ayrılmalarına İgor 'un neden olduğunu söyledi.

    'a olan de , 'le takımdan ayrılmalarına İgor 'un neden olduğunu söyledi.

    Tudor'un "Sneijder'i yönetim gönderdi" sözlerinin aksine De Jong, "Tudor ile problemler yaşadık. Wesley ve ben, katılmadığımız bir şey olduğunda bunu söylemeye cüret eden karakterlerde oyuncularız. Bu hoşlarına gitmedi" diye konuştu.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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