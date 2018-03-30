Bizi Tudor gönderdi
Mainz'a transfer olan Nigel de Jong, Sneijder'le takımdan ayrılmalarına İgor Tudor'un neden olduğunu söyledi.
Tudor'un "Sneijder'i yönetim gönderdi" sözlerinin aksine De Jong, "Tudor ile problemler yaşadık. Wesley ve ben, katılmadığımız bir şey olduğunda bunu söylemeye cüret eden karakterlerde oyuncularız. Bu hoşlarına gitmedi" diye konuştu.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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