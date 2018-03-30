Nagatomo teşekkürü – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    teşekkürü

    Nagatomo teşekkürü

    Galatasaray Kulübü, ’nun milli forma ile başarılı bir oyun sergilemesinden ötürü ’ndan teşekkür yazısı aldıklarını bildirdi.

    Galatasaray Kulübü, 'nun milli forma ile başarılı bir oyun sergilemesinden ötürü 'ndan teşekkür yazısı aldıklarını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Türk-Japon dostluğunu pekiştiren bu diyaloğun varlığından duyduğumuz memnuniyeti kamuoyuna sunarız" denildi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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