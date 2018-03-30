Yaşlılara hürmet – Fotomaç – 30 Mart 2018
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HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yaşlılara hürmet

    Yaşlılara hürmet

    mcıları , , , ve ile birlikte Florya'da bulunan 'na ziyarette bulundu.

    , yardımcıları , , , ve ile birlikte Florya'da bulunan 'na ziyarette bulundu. Terim, yardımcıları ve oyuncular; yurttaki sakinlere çiçek hediye ederken, her biriyle yakından ilgilendiler.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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