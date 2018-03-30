Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli olurken, Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev alacak.

3'TE SIFIR ÇEKTi

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 resmi maçta puan çıkartmayı başaramadı. Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. Haftasında almıştı.