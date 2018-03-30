Aydınus yönetecek – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Aydınus yönetecek

    Aydınus yönetecek

    'in 27. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli olurken, - mücadelesini 'un yöneteceği açıklandı.

    'in 27. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli olurken, - mücadelesini 'un yöneteceği açıklandı. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise görev alacak.

    3'TE SIFIR ÇEKTi
    , ile oynadığı son 3 resmi maçta puan çıkartmayı başaramadı. 'de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. Haftasında almıştı.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:24
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