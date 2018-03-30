Aydınus yönetecek
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli olurken, Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli olurken, Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev alacak.
3'TE SIFIR ÇEKTi
Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 resmi maçta puan çıkartmayı başaramadı. Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. Haftasında almıştı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:24
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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