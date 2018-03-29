Galatasaray'ın finaldeki rakibi belli oldu
Eurocup Kadınlar finalinde Galatasaray'ın rakibi, Hatay BŞB'yi 80-57 mağlup eden İtalyan temsilcisi Reyer Venezia oldu.
Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Reyer Venezia'yı 20 sayı farkla (74-54) mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, İtalyan rakibine deplasmanda 23 sayı farkla (80-57) yenilerek turnuvaya veda etti.
Bu sonuçla birlikte Avrupa Kupası finalinde temsilcimiz Galatasaray ile Reyer Venezia karşı karşıya gelecek.
SALON: Palasport Taliercio
HAKEMLER: Vilius Maciulaitis (Litvanya), Andrada Csender (Romanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
REYER VENEZİA: Carangelo 10, De Pretto 12, Little 6, Walker 9, Williams 24, Bestagno 2, Dotto 2, Micovic 11, Ruzickova 4
HATAY BŞB: Ben Abdelkader 17, Mitchell 10, Bahar Öztürk 6, Paris 17, Snytsina 7, Merve Aydın, Mircheva, Özge Yavaş
1'İNCİ PERİYOT: 14-10
İLK YARI: 40-23
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-41
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:26
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Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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