Galatasaray'ın finaldeki rakibi belli oldu – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    'ın finaldeki rakibi belli oldu

    Galatasaray'ın finaldeki rakibi belli oldu

    Eurocup Kadınlar finalinde 'ın rakibi, Hatay 'yi 80-57 mağlup eden İtalyan temsilcisi oldu.

    Kadınlar yarı final ilk maçında 'yı 20 sayı farkla (74-54) mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, İtalyan rakibine deplasmanda 23 sayı farkla (80-57) yenilerek turnuvaya veda etti.

    Bu sonuçla birlikte Avrupa Kupası finalinde temsilcimiz ile Reyer Venezia karşı karşıya gelecek.

    SALON: Palasport Taliercio
    HAKEMLER: Vilius Maciulaitis (Litvanya), Andrada Csender (Romanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
    REYER VENEZİA: Carangelo 10, De Pretto 12, Little 6, Walker 9, Williams 24, Bestagno 2, Dotto 2, Micovic 11, Ruzickova 4
    HATAY BŞB: Ben Abdelkader 17, Mitchell 10, Bahar Öztürk 6, 17, Snytsina 7, , Mircheva, Özge Yavaş
    1'İNCİ PERİYOT: 14-10
    İLK YARI: 40-23
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-41

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:26
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