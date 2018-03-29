UCAM Murcia müsabakasındaki olaylar nedeniyle Pınar Karşıyaka 'ya 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezası verildi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabında yer alan paylaşımda, Pınar Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde 2 iç saha maçını seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezası verildiği belirtildi.