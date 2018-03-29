FIBA'dan Pınar Karşıyaka'ya ceza – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    FIBA'dan 'ya ceza

    FIBA'dan <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a>'ya ceza

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde UCAM Murcia ile yapılan ilk maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.

    UCAM Murcia müsabakasındaki olaylar nedeniyle 'ya 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezası verildi

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nin, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabında yer alan paylaşımda, 'ya Şampiyonlar Ligi'nde 2 iç saha maçını seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:34
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