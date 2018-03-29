FIBA'dan Pınar Karşıyaka'ya ceza
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde UCAM Murcia ile yapılan ilk maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nin, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabında yer alan paylaşımda, Pınar Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde 2 iç saha maçını seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezası verildiği belirtildi.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:34
-
Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
-
Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
-
Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
FIBA'dan Pınar Karşıyaka'ya ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.