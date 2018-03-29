Galatasaray'a dava açtı! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    'a dava açtı!

    Galatasaray'a dava açtı!

    Geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile Galatasaray'a dava açan Selçuk İnan'ın menajerinden sonra Arda Turan gibi bir çok önemli futbolcunun menajerliğini yürüten Ahmet Bulut'ta Galatasaray'a dava açtı.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:37
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