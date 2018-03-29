Galatasaray'a dava açtı!
Geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile Galatasaray'a dava açan Selçuk İnan'ın menajerinden sonra Arda Turan gibi bir çok önemli futbolcunun menajerliğini yürüten Ahmet Bulut'ta Galatasaray'a dava açtı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:37
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Adou sürprizi!
Toplam 6
Yorum
Turgay Yaren Eljif Elmas neden kiraya gidecek.?Onu oynatacak,gençlere önem,değer verecek hoca lazım.Bu kafayla biz A'ya tövbe genç kazandıramayız ..
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"Siz kazanırsınız"
Toplam 6
Yorum
mehmetcik aykut hoca defans yapar bekler gelirler 3 gol atarlar.atak oynasa 3 gol atacak 3 puan garanti ama kadro sistem yanlış hatalı her maçta hata
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Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı
Toplam 11
Yorum
güneş bu senenin okkalı kazığı robben olur
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