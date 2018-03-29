Derbinin hakemi belli oldu – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Derbinin hakemi belli oldu

    Derbinin hakemi belli oldu

    - karşılaşmasını yönetecek...

    Spor Toto 'in 27. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ile arasında oynanacak haftanın önemli maçını yönetecek.

    Süper Lig'de 27. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:
    20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan

    31 Mart Cumartesi:
    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

    16.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

    19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor:

    1 Nisan Pazar:
    13.30 Göztepe-Kasımpaşa:

    13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor:

    16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir:

    19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus

    2 Nisan Pazartesi:
    20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:34
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