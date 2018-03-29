Derbinin hakemi belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın önemli maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'de 27. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan
31 Mart Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek
1 Nisan Pazar:
13.30 Göztepe-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus
2 Nisan Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:34
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 4
Yorum
Derbinin hakemi belli oldu. aaa palabıyıka maç yok cüneyti anladık ta
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Listede Türkiye'den tek takım!
Toplam 8
Yorum
Hamit uğur BJK NEDEN YOK Kİ ? Demişsın Seni Sinan Engin gibi Geveze beyaz futbolda kandırmasına bakma2-3 kere avropada Başarıla Olmaz Bu işler
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 4
Yorum
hep aynı senaryo B.Gezer hakem ilk dakikalardan sarı gösterse oyuncuların çoğu maçı tamamlayamaz kırmızı görürlerdi. ama halis gs sivas m.11sarı 4 kırmızı gö
Derbinin hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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