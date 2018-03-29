Galatasaray'da hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    'da hazırlıklar sürdü

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da hazırlıklar sürdü

    , 'in 27'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de 'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.




    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:47
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