Galatasaray'da hazırlıklar sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:47
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Adou sürprizi!
Toplam 6
Yorum
Turgay Yaren Eljif Elmas neden kiraya gidecek.?Onu oynatacak,gençlere önem,değer verecek hoca lazım.Bu kafayla biz A'ya tövbe genç kazandıramayız ..
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"Siz kazanırsınız"
Toplam 6
Yorum
mehmetcik aykut hoca defans yapar bekler gelirler 3 gol atarlar.atak oynasa 3 gol atacak 3 puan garanti ama kadro sistem yanlış hatalı her maçta hata
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Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı
Toplam 11
Yorum
güneş bu senenin okkalı kazığı robben olur
Galatasaray'da hazırlıklar sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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