Haldun Üstünel’in acı günü – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    ’in acı günü

    Haldun Üstünel’in acı günü

    Spor Kulübü’nün eski yöneticisi ’in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Gündüz Üstünel, son yolcuğuna uğurlandı.

    Spor Kulübü'nün eski yöneticisi 'in babası Gündüz Üstünel, geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Merhum Gündüz Üstünel'in için Altunizade'deki İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gündüz Üstünel'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Haldun Üstünel'i bu acı gününde Galatasaray Başkanı , yöneticilerden Ozan Böke, Burak Elmas, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, iş adamı Saadettin Saran, akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:03
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