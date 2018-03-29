Haldun Üstünel’in acı günü
Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Haldun Üstünel’in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Gündüz Üstünel, son yolcuğuna uğurlandı.
Haldun Üstünel'i bu acı gününde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticilerden Ozan Böke, Burak Elmas, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, iş adamı Saadettin Saran, akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:03
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Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
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Yorum
ERHARD enes 17 sayı ersan 4 sayı. enes 14 rib ersan 8 rib.
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Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı
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bit git artık şu takımın başından temmuzda transferler bitecek dediyse eylül sonuna kaldı demektir.lig başladıktan sonra eylülde 30yaş üstü transferler. her sene aynı durum
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F.Bahçe'den şampiyonluk atağı!
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GERÇEKLER ACIDIR ADAMLAR 1888LERDEN OLAN ŞAMPİYONLUKLARI HESABA KATIYOR BİZ 1959. 1923-1959 ARASI LİGLER TATİLE Mİ GİRDİ O ZAMAN 1959 ÖNCESİ MİLLİ MAÇLAR DAH
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