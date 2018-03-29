Japonya'dan Galatasaray'a teşekkür – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Japonya'dan 'a teşekkür

    Japonya'dan Galatasaray'a teşekkür

    Kulübü, futbolcusu 'nun milli forma ile başarılı bir oyun sergilemesinden ötürü 'ndan teşekkür yazısı aldıklarını bildirdi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten "Nagatomo Türk-Japon Dostluğunu Pekiştiriyor" başlıklı açıklama şöyle;

    "Takımımızın değerli oyuncularından , Japonya 'nın 23 Mart'ta Mali ve 27 Mart'ta ile oynadığı hazırlık maçlarında başarıyla forma giymiştir. Yaklaşan 2018 öncesi, performansını her geçen gün arttıran Nagatomo için kulübümüze, 'ndan teşekkür yazısı gelmiştir. Oyuncumuzun başarılarının artarak devam etmesini temenni eder, Türk-Japon dostluğunu pekiştiren bu diyaloğun varlığından duyduğumuz memnuniyeti kamuoyunun bilgisine sunarız."

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:27
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