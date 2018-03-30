Gomis sevgisi başka – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    sevgisi başka

    Gomis sevgisi başka

    Taraftarlar, imza gününde metrelerce kuyruk oluşturdu 2.5 saate yakın kaldı, 1500’den fazla ürüne imzasını attı

    'ın yıldız ismi Bafetimbi , Aslantepe GSST ORE 'da düzenlenen imza gününde Galatasaray taraftarıyla buluştu. Saat 15.00'te başlayan ve bir saatte bitmesi planlanan taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle 2 saati aşkın bir sürede tamamlandı. Gomis 1500'den fazla Galatasaray lisanslı ürününün imzaladı ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Kendi sine gösterilen ilgiye aynı şekilde karşılık veren Gomis, "Çok mutluyum. Onlar sezon boyunca bize inanılmaz sevgi gösteriyorlar ve bizi destekliyorlar. Bizler de onlara böyle bir organizasyonla yanıt vermek istedik" dedi. Trabzonspor maçı için de " Trabzon'daki maçta iyi bir sonuç alamamıştık. 3 puan alacağız ve son 8 final maçını en iyi şekilde geçeceğiz" diye konuştu.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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