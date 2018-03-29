Galatasaray'dan anlamlı ziyaret
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik heyet ve futbolculardan Selçuk İnan ile Bafetimbi Gomis, Galatasaraylılar Yurdu’nu ziyaret etti.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:35
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 16
Yorum
Atillas-BJK Bu sene FB için FFP bitiyor,görülene göre FFP biter bitmez gerçekten transfer yapmaya başlayacaklar. 6 kişi yanıltmaca, takım değişecek
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Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 3
Yorum
1903 MINA BILE GOMUS :)
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Haldun Üstünel’in acı günü
Toplam 1
Yorum
seyit33 Merhuma Allah'tan rahmet,Sevgili Haldün ÜSTÜNEL ve yakınlarına başşağlığı ve sabırlar diliyorum.
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