Galatasaray'dan anlamlı ziyaret – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'dan anlamlı ziyaret

    Galatasaray'dan anlamlı ziyaret

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik heyet ve futbolculardan ile , ’nu ziyaret etti.

    Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcıları Dr. Levent Şahin, Ümit Davala, Hasan Şaş, Kaptan ve Fransız golcü ile birlikte Florya'da bulunan 'na ziyarette bulundu. Terim, yardımcıları ve oyuncular; yurttaki sakinlere çiçek hediye ederken, misafirlerin her biriyle yakından ilgilendi.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'dan anlamlı ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN