Bafetimbi Gomis taraftarlarla buluştu

GOMIS: "TRABZONSPOR MAÇINDAN 3 PUAN ALACAĞIZ"

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Gomis, taraftarlarla bir araya gelmesinden ötürü çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Onlar sezon boyunca bize inanılmaz sevgi gösteriyorlar ve bizi destekliyorlar. Bizler de onlara böyle bir organizasyonla yanıt vermek istedik" dedi.