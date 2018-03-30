Trabzon'u deşifre etti! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Trabzon'u deşifre etti!

    Trabzon'u deşifre etti!

    - TOPA SAHİP OLUN, ARA PASLAR ATIN
    - GOMİS'İ DEFANS ARKASINA KAÇIRIN
    - İNATÇI VE PES ETMEYEN BİR TAKIM
    - GERİYE DÜŞSEK DE TESLİM OLMAYIN

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
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