Listede Türkiye'den tek takım! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Listede 'den tek takım!

    Listede <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a>'den tek takım!

    İşte, 1955-2017 yılları arasında tüm zamanların Avrupa kupalarındaki en başarılı kulüpler sıralaması. İlk 20'ye Türkiye'den tek bir takım girebildi.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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