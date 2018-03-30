Tosic ve Caner 11’de – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    ve 11’de

    <a href="/index/tosic?id=65d8580f-b6a8-4d17-a4f3-b92b689d75bf" class="" rel="tag">Tosic</a> ve <a href="/index/caner?id=6d079564-2989-489c-ba39-e4423064d231" class="" rel="tag">Caner</a> 11’de

    Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalıları ve Adriano’nun yerine ve 11’de oynayacak. maskeyle forma giyecek

    Milli araya Başakşehir yenilgisiyle giren Beşiktaş, 'de zirve yarışına yeniden tutunmak için planını yaptı. Kalan tüm maçları kazanıp, şampiyon olmak isteyen siyah beyazlılar 8 karşılaşmalık bu periyodun en ciddi sınavı olarak gördükleri Galatasaray derbisine 4'te 4 yaparak gitmeyi amaçlıyor. Teknik direktör de, bu periyodun ilk maçı olan Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'ini kafasında belirledi. Savunmanın kenarlarında Gökhan ile birlikte cezalı Adriano'nun yokluğunda 'i görevlendirecek olan deneyimli çalıştırıcı, stoperde iyileşen Pepe'nin yanında bir başka cezalı oyuncu 'in yerinde 'i oynatacak. Orta alanın göbeğinde Tolgay - Atiba ikilisini bozmayacak olan Güneş'in kenarlardaki tercihleri, Quaresma'nın yokluğunda Babel ile Lens olacak. Maskeyle sahaya çıkacak 'nun arkasında ise Talisca görev yapacak.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:48
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