Şenol Güneş: "Kulüp adına kolay bir karar değildi"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun hakkında İngiliz basınına önemli açıklamalar yaptı.
Şenol Güneş, Cenk Tosun'un ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılmasına gönülsüzce izin verdiğini belirterek, "Cenk ile hala iletişim halindeyin. Everton'da çok başarılı olacaktır" dedi.
Liverpool Echo'ya açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Bu karar, kulüp adına yapılması kolay bir karar değildi. Çünkü Cenk Tosun en önemli performanslarımızdan biriydi" dedi.
Cenk'in yapısının Premier Lig'e uygun olduğunu belirten Güneş, "O genç ve futbolu ve çalışmayı sever. Hem ayakları hem de kafasını kullanarak gol atabilecek çok iyi bir merkez golcüsü" ifadelerini kullandı.
Everton Steve Walsh, Monaco - Beşiktaş maçında izlediği Cenk, 2-1'lik galibiyette attığı 2 golle Everton'u etkilemişti. Güneş, Cenk'in Monaco maçındaki performansıyla ilgili "Cenk, o performansın da üzerine çıkabilecek bir futbolcu." diye konuştu.
Cenk Tosun, Ocak transfer döneminde 27 milyon pound bedelle Everton'a transfer olmuştu.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:24
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Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
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kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
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kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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