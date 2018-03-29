Şenol Güneş, Cenk Tosun'un ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılmasına gönülsüzce izin verdiğini belirterek, "Cenk ile hala iletişim halindeyin. Everton'da çok başarılı olacaktır" dedi.

Liverpool Echo'ya açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Bu karar, kulüp adına yapılması kolay bir karar değildi. Çünkü Cenk Tosun en önemli performanslarımızdan biriydi" dedi.

Cenk'in yapısının Premier Lig'e uygun olduğunu belirten Güneş, "O genç ve futbolu ve çalışmayı sever. Hem ayakları hem de kafasını kullanarak gol atabilecek çok iyi bir merkez golcüsü" ifadelerini kullandı.

Everton Steve Walsh, Monaco - Beşiktaş maçında izlediği Cenk, 2-1'lik galibiyette attığı 2 golle Everton'u etkilemişti. Güneş, Cenk'in Monaco maçındaki performansıyla ilgili "Cenk, o performansın da üzerine çıkabilecek bir futbolcu." diye konuştu.



Cenk Tosun, Ocak transfer döneminde 27 milyon pound bedelle Everton'a transfer olmuştu.