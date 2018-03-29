Şenol Güneş: "Kulüp adına kolay bir karar değildi" – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    : "Kulüp adına kolay bir karar değildi"

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>: "Kulüp adına kolay bir karar değildi"

    Beşiktaş Teknik Direktörü , hakkında İngiliz basınına önemli açıklamalar yaptı.

    , 'un ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılmasına gönülsüzce izin verdiğini belirterek, "Cenk ile hala iletişim halindeyin. Everton'da çok başarılı olacaktır" dedi.

    Liverpool Echo'ya açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Bu karar, kulüp adına yapılması kolay bir karar değildi. Çünkü en önemli performanslarımızdan biriydi" dedi.

    Cenk'in yapısının 'e uygun olduğunu belirten Güneş, "O genç ve futbolu ve çalışmayı sever. Hem ayakları hem de kafasını kullanarak gol atabilecek çok iyi bir merkez golcüsü" ifadelerini kullandı.

    Everton Steve Walsh, Monaco - Beşiktaş maçında izlediği Cenk, 2-1'lik galibiyette attığı 2 golle Everton'u etkilemişti. Güneş, Cenk'in Monaco maçındaki performansıyla ilgili "Cenk, o performansın da üzerine çıkabilecek bir futbolcu." diye konuştu.

    Cenk Tosun, Ocak transfer döneminde 27 milyon pound bedelle Everton'a transfer olmuştu.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:24
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