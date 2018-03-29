Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı – Fotomaç – 29 Mart 2018
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HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
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    taktik ve kondisyon çalıştı

    Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

    'in 27'nci haftasında sahasında 'u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    'in 27'nci haftasında sahasında 'u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışma 1.5 saate yakın sürdü.
    Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman; top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:49
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