Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışma 1.5 saate yakın sürdü.
Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman; top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:49
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Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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