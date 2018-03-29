Sevilla'dan Bayern'e Beşiktaş mesajı! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    'dan Bayern'e mesajı!

    Sevilla'dan Bayern'e Beşiktaş mesajı!

    'nın savunmacısı , Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi hakkında yaptığı değerlendirmede mesajı dikkat çekti...

    Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında 'i evinde konuk edecek olan 'da İspanyol oyuncu , maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

    İyi olduklarını ve yarı finale çıkmak istediklerini belirten tecrübeli savunmacı, "Ev avantajını kullanmak istiyoruz ve yarı finale ilk adımı atmak istiyoruz" dedi.

    Bayern Münih'in taraftarından çok etkilendiğini belirten Escudero, "Beşiktaş cehennem gibi geldiyse, Sevilla olarak o zaman Bavyera'ya gerçek cehennemi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.


    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:49
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