Sevilla'dan Bayern'e Beşiktaş mesajı!

Sevilla'nın savunmacısı Sergio Escudero, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih hakkında yaptığı değerlendirmede Beşiktaş mesajı dikkat çekti...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Bayern Münih'i evinde konuk edecek olan Sevilla'da İspanyol oyuncu Sergio Escudero, maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.
İyi olduklarını ve yarı finale çıkmak istediklerini belirten tecrübeli savunmacı, "Ev avantajını kullanmak istiyoruz ve yarı finale ilk adımı atmak istiyoruz" dedi.
Bayern Münih'in Beşiktaş taraftarından çok etkilendiğini belirten Escudero, "Beşiktaş cehennem gibi geldiyse, Sevilla olarak o zaman Bavyera'ya gerçek cehennemi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:49
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 16
Yorum
Atillas-BJK Bu sene FB için FFP bitiyor,görülene göre FFP biter bitmez gerçekten transfer yapmaya başlayacaklar. 6 kişi yanıltmaca, takım değişecek
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Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 3
Yorum
1903 MINA BILE GOMUS :)
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Haldun Üstünel’in acı günü
Toplam 1
Yorum
seyit33 Merhuma Allah'tan rahmet,Sevgili Haldün ÜSTÜNEL ve yakınlarına başşağlığı ve sabırlar diliyorum.
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