Sevilla'dan Bayern'e Beşiktaş mesajı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Bayern Münih'i evinde konuk edecek olan Sevilla'da İspanyol oyuncu Sergio Escudero, maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

İyi olduklarını ve yarı finale çıkmak istediklerini belirten tecrübeli savunmacı, "Ev avantajını kullanmak istiyoruz ve yarı finale ilk adımı atmak istiyoruz" dedi.

Bayern Münih'in Beşiktaş taraftarından çok etkilendiğini belirten Escudero, "Beşiktaş cehennem gibi geldiyse, Sevilla olarak o zaman Bavyera'ya gerçek cehennemi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.





