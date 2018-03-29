Ben Arfa'dan veda açıklaması
Paris Saint Germain'de forma giyen Hatem Ben Arfa, veda etti.
Ben Arfa'nın açıklaması şöyle:
Yakın zamanda PSG ile olan maceram sona erecek. Geçirdiğim tüm zor zamanlara rağmen bu formayı giydiğim için mutluyum, bu kulübü her zaman seveceğim
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:01
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GERÇEKLER ACIDIR ADAMLAR 1888LERDEN OLAN ŞAMPİYONLUKLARI HESABA KATIYOR BİZ 1959. 1923-1959 ARASI LİGLER TATİLE Mİ GİRDİ O ZAMAN 1959 ÖNCESİ MİLLİ MAÇLAR DAH
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