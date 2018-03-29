Ben Arfa'dan veda açıklaması – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ben 'dan veda açıklaması

    Ben Arfa'dan veda açıklaması

    'de forma giyen Hatem Ben , veda etti.

    ve ile son dönemde adı çokça anılan Hatem Ben , 'e veda açıklaması yaptı. Haziranda Fransız ekibiyle yaptığı sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, PSG'de devam etmeyeceğini duyurdu.

    Ben Arfa'nın açıklaması şöyle:

    Yakın zamanda PSG ile olan maceram sona erecek. Geçirdiğim tüm zor zamanlara rağmen bu formayı giydiğim için mutluyum, bu kulübü her zaman seveceğim

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ben Arfa'dan veda açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN