Janssen kavgası! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Janssen kavgası!

    Janssen kavgası!

    Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'in değişilmez ismi iken şanssız bir sakatlık yaşayarak 3 aydan fazla bir süredir forma giyemeyen Vincent Janssen, Tottenham taraftarlarının da yakın takibinde.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:13
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