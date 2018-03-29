Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'de tek hedef galibiyet!

    Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!

    , 'in 27. haftasında deplasmanda ’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 27. haftasında deplasmanda 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

    Fenerbahçe, pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına yarın tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN