Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.



Fenerbahçe, pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına yarın tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.