Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına yarın tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:28
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Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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