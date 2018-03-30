Umarım gol atarım – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Umarım gol atarım

    Umarım gol atarım

    , performansının düştüğüne yönelik eleştirilere saygı duyduğunu belirtti.

    , performansının düştüğüne yönelik eleştirilere saygı duyduğunu belirtirken, "Maçlarda benim ne yaptığım önemli değil, önemli olan 'nin kazanması. Ben buna bakıyorum. Görev alınca elimden geleni yapıyorum. Umuyorum ki 'de bir gol atarım ve takımım kazanır. Çünkü buna çok ihtiyacımız var" dedi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:22
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