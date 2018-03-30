Ben Arfa’dan PSG’ye veda – Fotomaç – 30 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ben Arfa’dan ’ye veda

    Ben Arfa’dan <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a>’ye veda

    'de süre bulamayıp uzun süredir kadro dışı kalan Hatem Ben Arfa, bir veda mesajıyla kulübünden ayrılığı kesinleştirdi.

    'de süre bulamayıp uzun süredir kadro dışı kalan Hatem Ben Arfa, bir veda mesajıyla kulübünden ayrılığı kesinleştirdi. Birçok kez 'nin de gündemine gelen 31 yaşındaki Fransız on numara, "Yakın zamanda 'deki maceram sona erecek. Bu kulübü her zaman seveceğim" dedi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ben Arfa’dan ’ye veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN