Soldado’dan özel çalışma
Sarı-lacivertli ekipte Kayseri maçında ilk 11 şansı bulunan Soldado, antrenmanların dışında özel olarak 'gol' vuruşları çalışıyor.
Sarı-lacivertli ekipte Kayseri maçında ilk 11 şansı bulunan Soldado, antrenmanların dışında özel olarak 'gol' vuruşları çalışıyor. Ligde sadece 3 golü bulunan ve ligde tam 9 haftadır fileleri sarsamayan İspanyol forvet, şanssızlığını yenmek için Samandıra'da fazladan mesai yapıyor.
MUTLAKA KATKI SAĞLAYACAĞIM
Ligin 29'uncusu haftasında deplasmanda oynanacak Sivasspor maçından önce sahalara dönüşü mümkün olmayan Vincent Janssen, futbolu çok özlediğini söyledi. Sarı-lacivertli genç yıldız, "Bu sezonu kayıp saymak istemiyorum. Son haftalarda da olsa Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum" dedi.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:26
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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