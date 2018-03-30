Soldado’dan özel çalışma – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    ’dan özel çalışma

    <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a>’dan özel çalışma

    Sarı-lacivertli ekipte maçında ilk 11 şansı bulunan , antrenmanların dışında özel olarak 'gol' vuruşları çalışıyor.

    Sarı-lacivertli ekipte maçında ilk 11 şansı bulunan , antrenmanların dışında özel olarak 'gol' vuruşları çalışıyor. Ligde sadece 3 golü bulunan ve ligde tam 9 haftadır fileleri sarsamayan İspanyol forvet, şanssızlığını yenmek için Samandıra'da fazladan mesai yapıyor.

    MUTLAKA KATKI SAĞLAYACAĞIM
    Ligin 29'uncusu haftasında deplasmanda oynanacak maçından önce sahalara dönüşü mümkün olmayan Vincent Janssen, futbolu çok özlediğini söyledi. Sarı-lacivertli genç yıldız, "Bu sezonu kayıp saymak istemiyorum. Son haftalarda da olsa 'ye katkı sağlamak istiyorum" dedi.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:26
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