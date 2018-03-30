Sarı-lacivertli ekipte Kayseri maçında ilk 11 şansı bulunan Soldado, antrenmanların dışında özel olarak 'gol' vuruşları çalışıyor. Ligde sadece 3 golü bulunan ve ligde tam 9 haftadır fileleri sarsamayan İspanyol forvet, şanssızlığını yenmek için Samandıra'da fazladan mesai yapıyor.



MUTLAKA KATKI SAĞLAYACAĞIM

Ligin 29'uncusu haftasında deplasmanda oynanacak Sivasspor maçından önce sahalara dönüşü mümkün olmayan Vincent Janssen, futbolu çok özlediğini söyledi. Sarı-lacivertli genç yıldız, "Bu sezonu kayıp saymak istemiyorum. Son haftalarda da olsa Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum" dedi.