‘Sayılsın’ çalışması – Fotomaç – 30 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Sayılsın’ çalışması

    Asbaşkanı , 1959 öncesi sayılmayan 9 şampiyonlukları için araştırma komitesi kurduklarını bildirdi

    Sarı-lacivertli kulüp, 1959 Yılından önceki şampiyonluklarının da sayılması için çalışmalara başladı. Asbaşkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gönüllülerden kurulu bir araştırma komitesi kurduklarını söyledi. Mosturoğlu'nun işaret ettiği dönemde, üç turnuva oynandı. Bunlar 1924-51 arasındaki Futbol Birinciliği, 1937-1950 arasındaki Milli Küme, 1957-59 arası düzenlenen Federasyon Kupası... İki yıl oynanan Federasyon Kupası'nı kazanmış, bu şampiyonluklar 2002'de 'ın normal şampiyonluklarının üzerine eklenmişti. Gerekçe olarak da siyah-beyazlıların o dönem 'yi Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil etmesi gösterilmişti. 1959 yılından önce 'nin 9, Beşiktaş'ın 5, 'ın ise 1 şampiyonluğu bulunuyor. , bu şampiyonluklar için federasyona başvurup başvurmayacağına araştırma sonrası karar verecek.

    10 TAKIMIN DAHA ŞAMPİYONLUĞU VAR
    Türkiye Futbol Birinciliği'ni Fenerbahçe 3, Beşiktaş, Harbokulu ve Gençlerbirliği 2, Harbiye, Muhafızgücü, İstanbulspor, Eskişehir Demirspor, Ankara Demirspor, Ankaragücü ve Göztepe ise 1'er kez kazandı. Milli Küme'de ise Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 3, ve Güneşspor'un 1'er şampiyonluğu var. İki yıl oynanan Federasyon Kupası'nın ikisini de Beşiktaş kazanmıştı. Siyah beyazlılar bu şampiyonluklar nedeniyle Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişti.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Sayılsın’ çalışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN