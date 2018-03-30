‘Sayılsın’ çalışması
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, 1959 öncesi sayılmayan 9 şampiyonlukları için araştırma komitesi kurduklarını bildirdi
10 TAKIMIN DAHA ŞAMPİYONLUĞU VAR
Türkiye Futbol Birinciliği'ni Fenerbahçe 3, Beşiktaş, Harbokulu ve Gençlerbirliği 2, Harbiye, Muhafızgücü, İstanbulspor, Eskişehir Demirspor, Ankara Demirspor, Ankaragücü ve Göztepe ise 1'er kez kazandı. Milli Küme'de ise Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 3, Galatasaray ve Güneşspor'un 1'er şampiyonluğu var. İki yıl oynanan Federasyon Kupası'nın ikisini de Beşiktaş kazanmıştı. Siyah beyazlılar bu şampiyonluklar nedeniyle Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişti.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:32
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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