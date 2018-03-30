Faturası ağır olur! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Faturası ağır olur!

    Faturası ağır olur!

    Volkan Demirel, takımı şaha kaldırmak için sürekli motivasyon konuşmaları yapıyor.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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