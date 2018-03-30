Üniversiteye ‘hoca’ sınavı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Üniversiteye ‘hoca’ sınavı

    Üniversiteye ‘hoca’ sınavı

    Önümüzdeki öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlayacak olan 'nde görev alacak araştırma görevlilerinin belirlenmesi için sınavlar başladı.

    Önümüzdeki öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlayacak olan 'nde görev alacak araştırma görevlilerinin belirlenmesi için sınavlar başladı. Belirlenen 548 kişiden 160'ı dün ter döktü. Sınav sonuçlarına göre 16 kişi çeşitli fakültelerde görev yapacak.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:27
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