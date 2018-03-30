Öztürk’le dörtte dört – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Öztürk’le dörtte dört

    Öztürk’le dörtte dört

    'nin pazartesi günü deplasmanda 'la oynayacağı karşılaşmayı yönetecek.

    'nin pazartesi günü deplasmanda 'la oynayacağı karşılaşmayı yönetecek. Öztürk yönetiminde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan sarı lacivertli takım, 4'te 4 yaptı. Kanarya; İstanbul'da Kasımpaşa'yı 4-2, Göztepe'yi 2-1, Alanya'yı 3-0, deplasmanda ise G.Birliği'ni 2-1'lik skorla mağlup etti. ise Öztürk'ün yönettiği iki maçta sahasında Yeni 'ya 1-0 yenilirken, deplasmanda Osmanlıspor'a 1-0 üstün geldi. İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakemler; dördüncü hakemi ise Serkan Tokat.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:21
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