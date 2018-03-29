Lewa'dan ayrılık sinyali! Yeni takımı...
Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski sezon sonunda Real Madrid'e transfer olmak istediğini kulübüne iletti.
İspanyanın prestijli spor gazetelerinden AS'ta yer alan habere göre, Lewandowski, sezon sonunda La Liga'da forma giymek istediğini ve Real Madrid'le transfer görüşmelerine onay verilmesini Bayern Münih yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge'ye iletti.
Polonyalı golcünün bu talebi Rummenigge tarafından da doğrulanırken Alman efsane, Lewandowski'nin 'hayallerinin takımı' Real Madrid'de oynamak istediğini söylediğini belirtti.
AS ayrıca, Real Madrid'in Lewandowski'nin transferini sezon sonunda bitirmek için 150 milyon € civarı bir bütçe ayıracağını satırlarına taşıdı. (A Spor)
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:52
-
Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 1
Yorum
ERHARD enes 17 sayı ersan 4 sayı. enes 14 rib ersan 8 rib.
-
Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı
Toplam 15
Yorum
bit git artık şu takımın başından temmuzda transferler bitecek dediyse eylül sonuna kaldı demektir.lig başladıktan sonra eylülde 30yaş üstü transferler. her sene aynı durum
-
F.Bahçe'den şampiyonluk atağı!
Toplam 35
Yorum
GERÇEKLER ACIDIR ADAMLAR 1888LERDEN OLAN ŞAMPİYONLUKLARI HESABA KATIYOR BİZ 1959. 1923-1959 ARASI LİGLER TATİLE Mİ GİRDİ O ZAMAN 1959 ÖNCESİ MİLLİ MAÇLAR DAH
Lewa'dan ayrılık sinyali! Yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.