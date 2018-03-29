Lewa'dan ayrılık sinyali! Yeni takımı...

İspanyanın prestijli spor gazetelerinden AS'ta yer alan habere göre, Lewandowski, sezon sonunda La Liga'da forma giymek istediğini ve Real Madrid'le transfer görüşmelerine onay verilmesini Bayern Münih yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge'ye iletti.

Polonyalı golcünün bu talebi Rummenigge tarafından da doğrulanırken Alman efsane, Lewandowski'nin 'hayallerinin takımı' Real Madrid'de oynamak istediğini söylediğini belirtti.

AS ayrıca, Real Madrid'in Lewandowski'nin transferini sezon sonunda bitirmek için 150 milyon € civarı bir bütçe ayıracağını satırlarına taşıdı. (A Spor)





