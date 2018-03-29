Lewa'dan ayrılık sinyali! Yeni takımı... – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Lewa'dan ayrılık sinyali! Yeni takımı...

    Lewa'dan ayrılık sinyali! Yeni takımı...

    'in Polonyalı yıldızı sezon sonunda 'e olmak istediğini kulübüne iletti.

    İspanyanın prestijli spor gazetelerinden 'ta yer alan habere göre, Lewandowski, sezon sonunda 'da forma giymek istediğini ve 'le görüşmelerine onay verilmesini yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge'ye iletti.

    Polonyalı golcünün bu talebi Rummenigge tarafından da doğrulanırken Alman efsane, Lewandowski'nin 'hayallerinin takımı' Real Madrid'de oynamak istediğini söylediğini belirtti.

    AS ayrıca, Real Madrid'in Lewandowski'nin transferini sezon sonunda bitirmek için 150 milyon € civarı bir bütçe ayıracağını satırlarına taşıdı. (A Spor)


    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:52
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