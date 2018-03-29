Resmen açıklandı! Cüneyt Çakır... – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Resmen açıklandı! ...

    Resmen açıklandı! Cüneyt Çakır...

    FIFA kokartlı hakem ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA 'nda görev alacak.

    FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, , Rusya'da düzenlenecek 'nda düdük çalacak 36 hakem, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında yer aldı.

    Açıklanan listeye göre, Dünya Kupası'nda 46 ülkeden hakem görev alacak.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Resmen açıklandı! Cüneyt Çakır... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN