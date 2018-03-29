Resmen açıklandı! Cüneyt Çakır...
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında yer aldı.
Açıklanan listeye göre, Dünya Kupası'nda 46 ülkeden hakem görev alacak.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:37
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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Galatasaray'a dava açtı!
Toplam 1
Yorum
austin şu dönemde yapılan bu davalar kayıtlara geçti.unutulmayacak tabii ki.
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İşte Çalımbay'ın zafer planı: Gomis-Rodrigues...
Toplam 3
Yorum
UA1905 Bjk ye yat GALATASARAYIMIZA önlem al tuttuğun takım bjk ye niye önlem almadın
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