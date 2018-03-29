İşte Avrupa'nın vazgeçilmez futbolcuları! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    İşte Avrupa'nın vazgeçilmez futbolcuları!

    İşte Avrupa'nın vazgeçilmez futbolcuları!

    Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca 16 futbolcu, bu sezon kulüplerinin tüm maçlarında 90 dakika forma giydi.

    Yaklaşık 4'te 3'lük bölümün tamamlandığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynayan az sayıda futbolcu, hem teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu hem de sakatlık veya ceza yüzünden bir dakika bile kaçırmadı.

    Transfermarkt'ın verilerine göre, Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen (), İspanya (), (Bundesliga), (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinde bunu, sadece 16 futbolcu başarabildi.

    Mevkileri gereği sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre" alan isim, ekibi 'ın "Zanka" lakaplı stoperi Mathias Jattah-Njie Jorgensen oldu. Gambiya asıllı Danimarkalı oyuncu, 31 lig maçında 2 bin 790 dakika sahada kaldı.

    Zanka'yı, takımlarının çıktığı 30 maçta da firesiz oynayan Premier Lig'den Harry Maguire (Leicester City), Alfie Mawson (Swansea City), Jack Cork (Burnley), Lewis Dunk (Brighton) ve Ligue 1'den ise Christophe Kerbrat (Guingamp) takip etti.

    'da Espanyol forması giyen Gerard Moreno, 16 futbolcu arasında hücum hattında oynayan tek isim olarak dikkati çekti. 29 karşılaşmada 2 bin 610 dakika süre alan İspanyol futbolcu, fileleri 12 kez havalandırdı.

    Listenin göze çarpan bir diğer ismi de Bundesliga takımlarından Schalke 04'ün savunmasında görev yapan "Naldo" lakaplı Ronaldo Aparecido Rodrigues oldu. Brezilyalı stoper, 35 yaşında olmasına rağmen kulübünün 27 maçında da 90 dakika oynadı. Naldo, bu sürede 5 gol ve 2 asist üreterek skora da katkıda bulundu.

    Süper Lig'de başarabilen yok
    26 haftanın geride kaldığı Spor Toto 'deki hiçbir futbolcu, tüm karşılaşmalarda oynayamadı.

    Takımlarını sadece bir maçta yalnız bırakan Gael Clichy (Medipol Başakşehir), Titi (Bursaspor), Diego (Antalyaspor), Caner Osmanpaşa (Teleset Mobilya Akhisarspor) ve Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), 2 bin 250'şer dakikayla 'in "en fazla süre" alan isimleri oldular.

    Avrupa'nın 5 büyük liginde, takımının tüm maçlarında 90 dakika oynayan futbolcular şöyle:

    Futbolcu Kulüp Lig Maç Oyuncunun sahada kalma süresi
    Zanka Huddersfield Town İngiltere 31 2790
    Harry Maguire Leicester City İngiltere 30 2700
    Alfie Mawson Swansea City İngiltere 30 2700
    Jack Cork Burnley İngiltere 30 2700
    Lewis Dunk Brighton İngiltere 30 2700
    Christophe Kerbrat Guingamp Fransa 30 2700
    Gerard Moreno Espanyol İspanya 29 2610
    Milan Skriniar Inter İtalya 28 2520
    Francesco Acerbi Sassuolo İtalya 28 2520
    Nicolas N'Koulou Torino İtalya 28 2520
    Matias Silvestre Sampdoria İtalya 28 2520
    Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach Almanya 27 2430
    Benjamin Pavard Stuttgart Almanya 27 2430
    Marvin Plattenhardt Hertha Berlin Almanya 27 2430
    Christian Günter Freiburg Almanya 27 2430
    Naldo Schalke 04 Almanya 27 2430
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:36
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