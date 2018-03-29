İşte Avrupa'nın vazgeçilmez futbolcuları!

Yaklaşık 4'te 3'lük bölümün tamamlandığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynayan az sayıda futbolcu, hem teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu hem de sakatlık veya ceza yüzünden bir dakika bile kaçırmadı.

Transfermarkt'ın verilerine göre, Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinde bunu, sadece 16 futbolcu başarabildi.

Mevkileri gereği sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre" alan isim, Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın "Zanka" lakaplı stoperi Mathias Jattah-Njie Jorgensen oldu. Gambiya asıllı Danimarkalı oyuncu, 31 lig maçında 2 bin 790 dakika sahada kaldı.

Zanka'yı, takımlarının çıktığı 30 maçta da firesiz oynayan Premier Lig'den Harry Maguire (Leicester City), Alfie Mawson (Swansea City), Jack Cork (Burnley), Lewis Dunk (Brighton) ve Ligue 1'den ise Christophe Kerbrat (Guingamp) takip etti.

La Liga'da Espanyol forması giyen Gerard Moreno, 16 futbolcu arasında hücum hattında oynayan tek isim olarak dikkati çekti. 29 karşılaşmada 2 bin 610 dakika süre alan İspanyol futbolcu, fileleri 12 kez havalandırdı.

Listenin göze çarpan bir diğer ismi de Bundesliga takımlarından Schalke 04'ün savunmasında görev yapan "Naldo" lakaplı Ronaldo Aparecido Rodrigues oldu. Brezilyalı stoper, 35 yaşında olmasına rağmen kulübünün 27 maçında da 90 dakika oynadı. Naldo, bu sürede 5 gol ve 2 asist üreterek skora da katkıda bulundu.



Süper Lig'de başarabilen yok

26 haftanın geride kaldığı Spor Toto Süper Lig'deki hiçbir futbolcu, tüm karşılaşmalarda oynayamadı.

Takımlarını sadece bir maçta yalnız bırakan Gael Clichy (Medipol Başakşehir), Titi (Bursaspor), Diego (Antalyaspor), Caner Osmanpaşa (Teleset Mobilya Akhisarspor) ve Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), 2 bin 250'şer dakikayla Süper Lig'in "en fazla süre" alan isimleri oldular.

Avrupa'nın 5 büyük liginde, takımının tüm maçlarında 90 dakika oynayan futbolcular şöyle: