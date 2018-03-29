Bir döneme damgasını vurmuşlardı. Şimdi neredeler?

Roberto Carlos

Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü sol beklerinden biri olan Brezilyalı'nın, Teknik adam olarak Sivasspor'un başına geçmesi olay olmuştu. İlk sezonunda oynattığı hücum futbolu futbol kamuoyunun takdirini kazanmıştı ancak daha saha sonra alınan başarısız sonuçlar, Sivas kariyerinin sonunu getirdi.

Roberto Carlos daha sonra sırasıyla Akhisarspor, Delhi Dynamos ve South Melbourne'da teknik adamlık yapsa da bu maceralar kısa sürdü.

Şimdilerde Real Madrid kulübünde altyapı koordinatörü olarak görev yapmakta.