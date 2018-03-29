Bir döneme damgasını vurmuşlardı. Şimdi neredeler?
Carlos Carvalhal
Beşiktaş türübünü tarafından sempatik tavırlarıyla sevilen bir hoca olsa da, Quaresma'yla yaşadığı problemler ve alınan başarısız saha sonuçları Portekizli'nin sonunu getirdi.
Daha sonra sırasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sheff Wed'de çalışan teknik adam, şimdilerde Premier Lig'de Swansea'nin başında oldukça başarılı bir performans serigliyor.
Arthur Zico
Fenerbahçe'de lig şampiyonluğu yaşayan, takımını şampiyonlar liginde çeyrek finale taşıyan ve özellikle oynattığı futbolla Fenerbahçe taraftarlarının güzel hatıralarında olan Brezilyalı teknik adam, son olarak Hindistan liginde görev yaptı. 2017 yılından beri ise herhangi bir görev yapmamakta.
Eric Gerets
Oynattığı hücum futboluyla Galatasaray taraftarının sevgiisini kazanan, kariyerinde 2 Hollanda Ligi, 1 Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu bulunan Belçikalı teknik adam, Gatasaray'da çalıştığı 2 sezondan sonra sırasıyla Marsilya, Al-Hilal, Fas, Al-Duhail, Al-Jazira kulüplerinde teknik direktör olarak görev yaptı.
Eric Gerets 2015 yılında sağlık sorunları sebebiyle teknik adamlığı bıraktı.
Roberto Carlos
Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü sol beklerinden biri olan Brezilyalı'nın, Teknik adam olarak Sivasspor'un başına geçmesi olay olmuştu. İlk sezonunda oynattığı hücum futbolu futbol kamuoyunun takdirini kazanmıştı ancak daha saha sonra alınan başarısız sonuçlar, Sivas kariyerinin sonunu getirdi.
Roberto Carlos daha sonra sırasıyla Akhisarspor, Delhi Dynamos ve South Melbourne'da teknik adamlık yapsa da bu maceralar kısa sürdü.
Şimdilerde Real Madrid kulübünde altyapı koordinatörü olarak görev yapmakta.
Vitor Pereira
Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren iddialı açıklamalarda bulunan, kimilerinin ilgisini kimilerininse antipatisini kazanan hoca, sahada basın toplantılarındaki kadar iddialı olamadı ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde Monaco'ya elenilmesi sonucu apar topar takımdan gönderildi. Portekizli hoca Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrosu olan Van Persie'li, Nani'li, Diego'lu kadroyla şampiyonluğu kaçırmıştı.
Fenerbahçe'den sonra Almanya 2. lig takımlarından 1860 Münih'in başına geçti ve sezon sununda küme düştü.
Şimdilerde Çin ekibi Şangay SIPG'nin başında.
Frank Rijkaard
Barcolana'da lig şampiyonluğu, şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşayan Hollandalı teknik adamın Galatasaray'ın başına geçmesi büyük sükse yaratmıştı. Galatasaray'da bir tülü başarıyı yakalayamayan teknik adam daha sonra Suudi Arabistan Milli takımının başına geçti. 10 maça çıkan teknik adam 2013'de bu görevden de ayrıldı ve teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı.
Cesare Prandelli
İtalya Milli takımının başından Galatasaray'a getirilen İtalyan teknik adam, çok başarısız bir dönemin ardından takımdan gönderilmişti.
Daha sonra sırasıyla Valencia ve Al-Nasr ekiplerinde de görev alan teknik adam buralarda da umduğunu bulamadı ve bu kısa süren macelarının ardından şu anda boşta.
Roberto Mancini
Fatih Terim'in olaylı ayrılışı sonrası Galatasaray'ın başına gelen İtalyan teknik adam, gruplardan çıkma başarısı göstermiş ancak ligdeki performansıyla hedeflerin uzağında kalmıştı. Sezon sonunda transfer bütçesinde yönetimle anlaşamayak, karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden başarılı antrenör, daha sonra İnter'de görev aldı, şimdilerde ise Rus ekibi Zenit'in başında.
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