Aziz Yıldırım yarın konuşacak – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    yarın konuşacak

    Aziz Yıldırım yarın konuşacak

    , 'ın yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

    'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

    30 Mart 2018 Cuma günü, saat 11:00'de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın , Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.

    Toplantıya katılacak basın mensupları basın veya kurum kartlarını ibraz ederek, toplantı öncesinde verilecek basın kartları ile toplantı salonuna giriş yapabileceklerdir.

    Basın mensuplarının bilgisine sunarız.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:26
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