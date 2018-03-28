Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 çalıştı. İdman, taktiksel çalışma ile sona erdi.
Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Kerem Atakan Kesgin ve Kadu'nun yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında bulunan Beto, Rajko Rotman ve Adama Traore çalışmalara katılmadı.
Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre ise takımdan ayrı çalıştı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:42
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 2
Yorum
gsli basaksehir olur hak ettilerde
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 2
Yorum
BJK'li hele bi akhisar'i yenelim de GS'ye bakariz... Basaksehir'de verilen sampiyonlugu geri alabilecegimize inanmiyorum. Hedef 2. ve samp ligi..
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Alex, tekrar Türkiye'ye geliyor!
Toplam 1
Yorum
fbcan Senin değerini bilmeyenler utansınlar
Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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