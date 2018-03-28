Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    'de maçı hazırlıkları

    Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

    'de 1 Nisan Pazar günü 'yı konuk edecek , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 çalıştı. İdman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

    'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Kerem Atakan Kesgin ve Kadu'nun yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında bulunan Beto, Rajko Rotman ve Adama Traore çalışmalara katılmadı.

    Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre ise takımdan ayrı çalıştı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:42
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