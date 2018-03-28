Göztepe fobisini yenecek – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    fobisini yenecek

    Göztepe fobisini yenecek

    'de pazar günü Bornova Stadı'nda 'yı konuk edecek , bu sezon takımlarına karşı aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzdü.

    Sarı-kırmızılı ekip, , , , ve ile oynadığı karşılaşmaların sadece 1'inde beraberlik elde ederken, sahadan 6 kez mağlup ayrıldı. sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile 'de 2-2 berabere kalıp deplasmanda rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Sarı-kırmızılı ekip, 7'nci haftada konuk ettiği Başakşehir'e 2-1 yenilirken, rövanştan da 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibi 10'uncu haftada deplasmanda oynadığı Kasımpaşa ve 11'inci haftada Bornova Stadı'nda ağırladığı Beşiktaş'a 3-1 kaybetti. Göztepe, ilk yarının son haftasında ise Galatasaray'a Stadı'nda yine 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

    Bu maçlarda ağlarında 17 gol gören Göztepe, rakip fileleri 7 kez sarstı. Göztepe, bu sezon takımlarına karşı toplamda 20 puan kaybetti. Kasımpaşa maçından mutlak galibiyet beklediklerini belirten teknik direktör , Avrupa yolunda kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. Sahalarında rakiplere kolay geçit vermediklerini belirten Tuna, "Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirdik. Taraftarımızlu buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Onların müthiş tutkusuna karşılık vereceğiz" diye konuştu.

    Göztepe'de stoperler Kadu ve Hakan, sezonu kapatan genç orta saha Atakan ile uzun süredir sakat olan golcü Ömer forma giyemeyecek. Maçın biletleri VIP 216, numaralı 109, kale arkası 16.5, misafir tribün ise 22 TL'den satışa çıktı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:42
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