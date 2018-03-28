Göztepe fikstüre güveniyor
Avrupa’yı hedefleyen Göztepe’de Tamer Tuna, “5 maçı İzmir’de, sadece 3 maçı dış sahada oynayacağız. Bu avantajı kullanmak istiyoruz” diye iddiasını ortaya koydu
Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, Bornova Stadı'nda oynadığı son 6 maçta 14 puanı hanesine yazdırdı. Deplasmanlarda son haftalarda istediği skorları elde edemeyen İzmir ekibi evinde en son 5 Ekim'de Beşiktaş'a 3-1 kaybetti. Bornova'da taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Göz-Göz, 12 karşılaşmada sadece 2 kez yenildi. Kasımpaşa karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade eden Teknik Direktör Tamer Tuna, Avrupa hedefine ulaşmak için iç saha karşılaşmalarını kazanmaları gerektiğini söyledi. Fikstürün kendileri için avantaj sağladığını ifade eden genç çalıştırıcı, "5 maçı taraftarımızın önünde oynayacağız, sadece 3 deplasmana çıkacağız. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
KOZU DEM BA BA
Göztepe'de oynadığı 7 maçta attığı 5 golle camianın gönlünü fetheden Demba Ba, Kasımpaşa maçında yine takımının en önemli kozu olacak.
KOZU DEM BA BA
Göztepe'de oynadığı 7 maçta attığı 5 golle camianın gönlünü fetheden Demba Ba, Kasımpaşa maçında yine takımının en önemli kozu olacak.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
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