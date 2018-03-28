Göztepe fikstüre güveniyor – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    fikstüre güveniyor

    Göztepe fikstüre güveniyor

    Avrupa’yı hedefleyen ’de , “5 maçı ’de, sadece 3 maçı dış sahada oynayacağız. Bu avantajı kullanmak istiyoruz” diye iddiasını ortaya koydu

    'yı konuk edecek , Bornova Stadı'nda oynadığı son 6 maçta 14 puanı hanesine yazdırdı. Deplasmanlarda son haftalarda istediği skorları elde edemeyen ekibi evinde en son 5 Ekim'de 'a 3-1 kaybetti. Bornova'da taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Göz-Göz, 12 karşılaşmada sadece 2 kez yenildi. Kasımpaşa karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade eden Teknik Direktör , Avrupa hedefine ulaşmak için iç saha karşılaşmalarını kazanmaları gerektiğini söyledi. Fikstürün kendileri için avantaj sağladığını ifade eden genç çalıştırıcı, "5 maçı taraftarımızın önünde oynayacağız, sadece 3 deplasmana çıkacağız. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

    KOZU DEM BA BA
    Göztepe'de oynadığı 7 maçta attığı 5 golle camianın gönlünü fetheden , Kasımpaşa maçında yine takımının en önemli kozu olacak.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:59
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