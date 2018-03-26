Göztepe'de Ömer sahalara dönemedi
Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe'de golcü Ömer Şişmanoğlu bir türlü sahalara dönemedi.
Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'tan transfer edilen deneyimli forvet, ilk 7 hafta yaşadığı stres kırığı yüzünden takımdan ayrı kaldı. Sarı-kırmızılılı formayı ilk kez 8'inci haftada Antalyaspor deplasmanında 4 dakika giyen ve 1 de gol atan Ömer, sadece 6 maç görev yapabildi. Bu sezon hiç 11'e giremeyen Ömer Şişmanoğlu, ikinci yarıda bu kez de dizinden sakatlık geçirdi.
Ligin 19'uncu haftasında Bornova Stadı'nda oynanan Kayserispor karşılaşmasında yalnızca 1 dakika süre alan Ömer, 8 haftadır takımdan uzak. Henüz tam sakatlığını atlatamayan Ömer'in düz koşulara başladığı ancak oyuncunun tam olarak toparlanmasının zaman alacağı bildirildi. Büyük talihsizlikler yaşayan Ömer'i sezon sonununa kadar yetiştirmeye çalışan sağlık kurulunun tedaviyi hızlandırdığı belirtildi. Ömer'den yararlanamayan Göztepe'nin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forvet için ne karar alacağı da merak konusu oldu.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:38
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Yok böyle bir kazanç! Tarık Çamdal...
Toplam 1
Yorum
N0_Name ilk 11'de 5 yabancı olacak diye sınırlama geldiği sezon alındı. Sınırlama devam etseydi daha nice Tarık'lara 5-10 milyon euro verilirdi.
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 11
Yorum
akide evet başkana kibarca git demek uygundur ancak aykut için çok daha anlamlı şeyler söylenebilir
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Mustafa ve Kamil sevinci
Toplam 1
Yorum
TOR_61 Kamil Ahmet sol bek oynamalı
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