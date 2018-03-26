Göztepe'de Ömer sahalara dönemedi – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'de Ömer sahalara dönemedi

    Göztepe'de Ömer sahalara dönemedi

    'de 1 Nisan Pazar günü 'yı konuk edecek 'de golcü bir türlü sahalara dönemedi.

    Sezon başında büyük umutlarla 'tan transfer edilen deneyimli forvet, ilk 7 hafta yaşadığı stres kırığı yüzünden takımdan ayrı kaldı. Sarı-kırmızılılı formayı ilk kez 8'inci haftada deplasmanında 4 dakika giyen ve 1 de gol atan Ömer, sadece 6 maç görev yapabildi. Bu sezon hiç 11'e giremeyen , ikinci yarıda bu kez de dizinden sakatlık geçirdi.

    Ligin 19'uncu haftasında Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmasında yalnızca 1 dakika süre alan Ömer, 8 haftadır takımdan uzak. Henüz tam sakatlığını atlatamayan Ömer'in düz koşulara başladığı ancak oyuncunun tam olarak toparlanmasının zaman alacağı bildirildi. Büyük talihsizlikler yaşayan Ömer'i sezon sonununa kadar yetiştirmeye çalışan sağlık kurulunun tedaviyi hızlandırdığı belirtildi. Ömer'den yararlanamayan 'nin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forvet için ne karar alacağı da merak konusu oldu.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:38
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