Tek yol Avrupa

Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, “Tüm ekiplerin bir hedefi var. Biz de ilk 5’i çok istiyoruz. Özellikle taraftarımızın Avrupa umudu var” diye iddialı konuştu

LİGDE ikinci yarıya kötü başlayan ve 7 maçta sadece 1 galibiyet alan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, yarın evindeki Antalya maçı öncesi camianın yüreğine su serpti. Özellikle ikinci devredeki karşılaşmaların zorluk seviyelerinin üst düzeyde olduğunu belirten Tuna, "Ligdeki tüm ekiplerin bir hedefi var. Biz de ilk 5'i çok istiyoruz. Özellikle taraftarımızın Avrupa umudu var. Onların beklentilerine ve tutkularına en iyi şekilde cevap vereceğimize inanıyorum" dedi. Öte yandan İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Castro'da ciddi bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. 3 haftadır takımdan ayrı kalan kaleci Beto ile stoper Kadu'nun da iyileştiği bildirildi. Sol bek Traore de kırmızı kart cezasını tamamlarken, sarı kart cezalısı Sabri, sakatlığı süren Hakan Çinemre ve Ömer Şişmanoğlu ise oynamayacak