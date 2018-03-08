PFDK'dan Göztepe'ye 45 bin TL ceza – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'dan 'ye 45 bin ceza

    PFDK'dan Göztepe'ye 45 bin TL ceza

    (), 'de 'ye, taraftarının neden olduğu çirken ve kötü tezahürat yüzünden 45 bin ceza kesti.

    (), 'de 'ye 4 Mart'ta 'le oynanan deplasman maçında taraftarının neden olduğu çirken ve kötü tezahürat yüzünden 45 bin ceza kesti. Kurul, bu maçta misafir tribüne giriş yapan sarı-kırmızılı taraftarların bir sonraki deplasmanda elektronik biletlerini bloke etti. PFDK, ayrıca 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Erol Tok'a son oynanan Hatayspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç ceza verdi. 'ta Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, 75 gün hak mahrumiyeti ile 13 bin TL ceza aldı. , Keçiörengücü maçındaki saha olayları yüzünden 15 bin, ise İnegölspor müsabakasındaki küfürlü tezahürat nedeniyle 8 bin TL'yle cezalandırıldı.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:29
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