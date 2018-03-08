Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye, taraftarının neden olduğu çirken ve kötü tezahürat yüzünden 45 bin TL ceza kesti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye 4 Mart'ta Medipol Başakşehir'le oynanan deplasman maçında taraftarının neden olduğu çirken ve kötü tezahürat yüzünden 45 bin TL ceza kesti. Kurul, bu maçta misafir tribüne giriş yapan sarı-kırmızılı taraftarların bir sonraki deplasmanda elektronik biletlerini bloke etti. PFDK, ayrıca TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Erol Tok'a son oynanan Hatayspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç ceza verdi. Beyaz Grup'ta Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, 75 gün hak mahrumiyeti ile 13 bin TL ceza aldı. Menemen Belediyespor, Keçiörengücü maçındaki saha olayları yüzünden 15 bin, Bucaspor ise İnegölspor müsabakasındaki küfürlü tezahürat nedeniyle 8 bin TL'yle cezalandırıldı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:29
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Feghouli isyanı!
Toplam 4
Yorum
gsli la adam kariyerinin en iyi sezonunu geciriyor ne yaptinki diyon. ceza almassa samoionlugu simdi ilan etmistik
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 14
Yorum
FB-CH Zaten 10 maçtan 5'e indi. En alttan ceza. Sebeb ne buna? Önce bunun gerekçesini bir duyalim sonra indirime gelelim.
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Özbek'ten Galatasaray'a flaş uyarı!
Toplam 4
Yorum
gs taraftarları kirli çamaşırlar dökülüyor.riva florya projelerindeki paralarda yalan olmuş..bravo her gelen gideni aratıyor.umarım yeni başkan dürüst olur.
PFDK'dan Göztepe'ye 45 bin TL ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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