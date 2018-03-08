Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma ile başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Castro, Hakan Çinemre ve Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrı çalıştı.