Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'de 11 Mart Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma ile başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Castro, Hakan Çinemre ve Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrı çalıştı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:34
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FIFA'dan Trabzonspor'a şok!
Toplam 1
Yorum
Sabo FİFA FİFA diye yeri göğü inletiyordunuz al işte FİFA adamı böyle yola getirir işte İlahi Adalet büyüksün
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Tekke atıldı
Toplam 1
Yorum
Sabo Gayet normal hakeme karşı tavrına bakılırsa resmen tehdit ediyor iki maç ceza alması lazım birde herşeyi ben bilirim komplekside var iyi olm
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Kocaman'dan kadroya neşter!
Toplam 19
Yorum
BEŞİKTAŞ O DEĞİLDE TACIMIZI ÇALDILAR ÇALMASALARDI İYİDİ ! HADİ TACİ ÇALDIN NEDEN KULLANIYORSUN MADEM KULLANACAKSIN NEDEN ÇALIYORSUN ! HAHAHAHAHAHAAHA
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