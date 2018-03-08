Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'de maçı hazırlıkları

    Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

    'de 11 Mart Pazar günü 'u konuk edecek , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma ile başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

    Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Castro, Hakan Çinemre ve takımdan ayrı çalıştı.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:34
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