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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    'de herkes golcü

    Göztepe'de herkes golcü

    'de geçen hafta ile evinde 3-3 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran 'de ve Gouffran ilk kez golle tanışırken takımda 13 farklı oyuncu bu sezon skora katkı koymayı başardı.

    Sezon başından bu yana gol atamayan Gouffran, maçında talihsizliğini kırdı. Teknik direktör 'nın hücumdaki önemli silahlarından biri olan Fransız oyuncu, attığı kafa golüyle ilk kez sevinç yaşadı.

    'nin devre arasındaki flaş transferi da sarı-kırmızılı formayı giydiği 2. maçta kalitesini konuşturdu ve 306 gün sonra ağları havalandırdı. Geçen sezon formasıyla 4 Nisan 2017'de 'e gol atıp Göztepe'de de siftah yapan Senegalli, geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen gösterdiği performansla taraftara umut aşıladı. Göztepe'nin devre arasında 'a sattığı Adis Jahovic ise 14 golle en fazla sevinen isim oldu.

    Toplamda 35 gol atan Göztepe'de Tayfur ve Castro 4'er, Selçuk, Ghilas, Scarione 2'şer, Ömer, Kadu, Poko, Rotman ve Halil de 1'er defa sevinç yaşadı. Öte yandan pazartesi günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan ekibinde Tamer Tuna'nın cezalı kaleci Beto'nun yerine Günay'a, Castro'nun yokluğunda da orta sahada Poko'ya şans vermesi bekleniyor. Göztepe'de dizinden sakatlanan stoper Kadu'nun durumu ise belirsiz.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:36
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