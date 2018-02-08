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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Rekor istatistik! Sabri ligin en iyisi...

    Rekor istatistik! Sabri ligin en iyisi...

    14 yıl formasını giydiği Galatasaray'dan gönderildikten sonra Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu adeta ikinci baharını yaşıyor.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:40
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