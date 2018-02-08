Rekor istatistik! Sabri ligin en iyisi...
14 yıl formasını giydiği Galatasaray'dan gönderildikten sonra Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu adeta ikinci baharını yaşıyor.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:40
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 6
Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 30
Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçları ne zaman?
Toplam 8
Yorum
KADIKÖY BOGASI PEPEYİ ATSAYDI HAKEM ONDAN SONRA SİZİN GOLÜNÜZÜ PENALTINIZI VERMESEYDİ EVET HAKEM BEŞİKTAŞI DOĞRAMIŞ YAZIKLAR OLSUN DERDİM AMA ÖNCE KIRMIZI
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